Was het uitlokking of niet; rechtszaak tegen terreurverdachten begonnen

Nederland is "zonder twijfel" aan een grote aanslag ontsnapt door de arrestatie van een aantal terreurverdachten afgelopen september. Als de politie niet in de groep was geïnfiltreerd waren er mogelijk tientallen doden gevallen.

Dat heeft de officier van justitie gezegd op de eerste zitting tegen de zes mannen die verdacht worden van het beramen van een aanslag. De officier benadrukt wel dat Nederland "geen reëel gevaar heeft gelopen". Dat komt doordat de inlichtingendiensten de mannen in de gaten hadden en de politie op tijd tot arrestatie overging.

De verdachten komen uit Arnhem, Rotterdam, Vlaardingen en Huissen en zijn tussen de 21 en 35 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terreurorganisatie. Drie van hen zijn in de rechtszaal van de Rotterdamse rechtbank, de andere drie hebben ervoor gekozen om niet te verschijnen. Onder hen is de hoofdverdachte Hardi N.. Een zevende man die in september werd opgepakt, is eind vorig jaar weer vrijgelaten. Hij is nu niet gedagvaard.

Uitlokking of niet?

Volgens het OM wilde de groep met kalasjnikovs en bomvesten een terreuraanslag plegen op meerdere plaatsen tegelijk. Ze wilden een evenement treffen en op een andere plaats een autobom laten ontploffen.

Volgens het OM was de infiltratieactie noodzakelijk. Justitie gaf daarbij toestemming voor het leveren van handvuurwapens om het vertrouwen van de verdachten te winnen. Die waren onklaar gemaakt zonder dat de groep dat wist, zodat er beelden gemaakt konden worden van een training met kalasjnikovs en bomvesten in een vakantiehuisje.

De verdediging van de verdachten vindt dat er sprake was van uitlokking. Een van de advocaten zei dat het OM deze terrorismezaak zelf heeft gecreëerd door wapens te leveren en ervoor te zorgen dat een groep bij elkaar kwam door een training voor te stellen.

Gisteren toonde RTL Nieuws foto's van de training die de terreurverdachten kregen van undercover-politiemensen in een vakantiehuisje in Weert. Te zien was hoe ze een bomvest dragen en een kalasjnikov kussen.