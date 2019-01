Ook Flevoland weert nu nieuwe geitenhouderijen

Flevoland verbiedt de vestiging van nieuwe geitenhouderijen. De provincie heeft gisteravond deze maatregel mede aangekondigd omdat zeven andere provincies al een geitenstop hebben ingevoerd.

De maatregel is volgens Gedeputeerde Staten nodig vanwege gezondheidsrisico's. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenboerderijen vaker longontsteking of Q-koorts hebben.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman zegt tegen Omroep Flevoland: "We willen niet dat bedrijven die elders vertrekken omdat de omgeving vindt dat ze overlast veroorzaken, naar ons komen."

De regeling die geitenhouderijen moet weren, is er nog niet. Eerst moet die juridisch 'dichtgetimmerd' worden. Anders is de kans groot dat bedrijven naar de Raad van State gaan en daar gelijk krijgen.

Noodbesluit

Mocht een bedrijf zich vóór die tijd in Flevoland melden, dan neemt de provincie een zogeheten noodbesluit. Flevoland telt nu vijf geitenhouderijen. Voordat de nieuwe regeling ingaat komt er waarschijnlijk nog één geitenhouderij bij.

Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg hebben inmiddels al een geitenstop.

De sector is economisch sterk en groeit met 10 tot 15 procent per jaar; binnen Europa is Nederland na Frankrijk, Spanje en Griekenland de vierde grootste producent van geitenmelk.