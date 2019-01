Granaatligger onderkoeld, maar weer veilig thuis

De Venlonaar die lange tijd in een groenstrook op een granaat lag, is na een kort verblijf in het ziekenhuis is weer thuis. Hij was daar opgenomen vanwege onderkoelingsverschijnselen.

"Hij ligt nu onder de wol", vertelt zijn vriendin. Ze legt bij 1Limburg uit wat er volgens haar afgelopen nacht is gebeurd. De vrouw zegt dat haar vriend gisteravond zijn hond uitliet en toen hij in een groenstrook iets zag blinken.

De Venlonaar raapte het voorwerp op, waarop het begon te sissen. Het bleek een granaat te zijn. Hij belde 112 en kreeg de instructie stil te blijven staan en het explosief goed vast te houden en niet los te laten.