Wilders mag oud-minister Opstelten oproepen als getuige

Het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Wilders gaat door. Het hof in Den Haag ziet geen aanleiding om het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren, wat Wilders had gevraagd. Wilders staat terecht in de 'minder Marokkanen'-zaak.

Wel mag Wilders oud-minister Opstelten en Herman Bolhaar, voormalig baas van het OM, als getuige oproepen. Volgens de PVV-leider heeft Opstelten zich persoonlijk bemoeid met de beslissing van het OM om hem te vervolgen voor de 'minder Marokkanen'-uitspraak.

Gesloten deuren

Ook de officier van justitie die besloot om voormalig D66-leider Pechtold niet te vervolgen voor een uitspraak over Russen mag worden gehoord. De getuigen worden achter gesloten deuren gehoord.

In 2016 werd Wilders door de rechtbank veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, omdat hij met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 aan zijn aanhangers vroeg of zij meer of minder Marokkanen wilden. Zijn publiek scandeerde daarop: "Minder, minder."

Extra onderzoek

Wilders ging tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. In mei vorig jaar wraakte hij in dat hoger beroep met succes drie rechters van het hof in Den Haag, omdat zijn verzoeken voor extra onderzoek waren afgewezen.

Zo wilde het hof toen geen onderzoek doen naar het besluit van het OM om toenmalig D66-fractievoorzitter Pechtold niet te vervolgen voor een uitspraak over Russen. Nu mag Wilders de officier van justitie die dat besluit nam dus wél horen.