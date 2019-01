Optimisme na overleg tussen China en VS over handelsoorlog

Vooral aan Chinese kant is er de wens snel een oplossing voor het handelsconflict te vinden. Als het kan al voor de nieuwjaarstoespraak van president Trump - de State of the Union - op 29 januari.

Een week later is het namelijk Chinees Nieuwjaar. Dan ligt heel China nagenoeg plat, maar wordt er ook veel geld uitgegeven aan cadeaus en eten.

"Tegelijk neemt het consumentenvertrouwen in China af. Zo daalde de verkoop van auto's voor het eerst in twintig jaar", zegt Rammeloo. "Een snel akkoord is voor Peking belangrijk, zodat Chinezen met een gerust hart cadeaus kunnen inslaan."