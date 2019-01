Proces tegen verdachten eerste IS-aanslag in Europa van start

Het was de eerste aanslag van Islamitische Staat in Europa. Op 24 mei 2014 werden in Brussel vier mensen vermoord door de uit Syrië teruggekeerde Mehdi Nemmouche. Volgens justitie kreeg hij hulp van Nacer Bendrer. Vandaag begint in Brussel het proces tegen de twee.

Aan de rand van de oude binnenstad, bij het begin van de volkswijk de Marollen, staan op de bewuste dag twee toeristen de schilderingen bij de ingang van het museum te bestuderen als Nemmouche komt aanlopen. Hij heeft, zo is op bewakingsbeelden te zien, een pet op zijn hoofd en sporttassen onder zijn arm. De Israëlische toeristen merken hem niet op, totdat hij ze van achteren met een vuurwapen beschiet. Hij doodt eerst een man en even later ook diens vrouw.

Bloedbad

Het museum, dat niet extra werd bewaakt, is vrij toegankelijk doordat de deur openstaat. Achter de balie probeert een student die in het weekend een bijbaantje heeft, nog snel de deur te sluiten, maar ook hij wordt in koelen bloede doodgeschoten. De schutter wil nog meer mensen vermoorden, maar dan blokkeert het wapen. Hij schiet nog in het wilde weg door de entreehal, waarbij een vrijwilligster wordt geraakt en slaat dan op de vlucht. Het zwaargewonde slachtoffer zal later in het ziekenhuis overlijden. In minder dan een minuut tijd heeft hij een bloedbad aangericht.

België is in rep en roer. De volgende dag worden er bovendien federale verkiezingen gehouden. De veiligheidsdiensten hebben op dat moment geen idee waar ze het zoeken moeten. Pas zes dagen later wordt de Algerijns-Franse Nemmouche in Marseille per toeval, tijdens een routinecontrole, gearresteerd. De Franse politieagenten vonden dat hij wel erg nerveus was en keken in zijn tassen, waar ze een machinegeweer aantroffen.

Jodenhaat

Uit het politieonderzoek blijkt dat de in 1985 geboren Nemmouche, die een deel van z'n jeugd in gevangenissen doorbracht vanwege verschillende diefstallen, in 2012 naar Syrië was vertrokken om zich aan te sluiten bij IS. Hij is daar volgens verschillende verklaringen gevangenisbewaker geweest.

Hij heeft onder meer de Franse journalisten bewaakt die destijds door IS werden gegijzeld. Drie van de vier journalisten herkennen hem en omschrijven de man als bijzonder intimiderend, met een enorme haat tegen alles wat Joods is. Een van de andere bewakers was trouwens Najim Lachraaoui, de latere aanslagpleger op het Brusselse vliegveld Zaventem.

Ook de Deense fotograaf Daniel Rye, die een tijdlang door IS werd gegijzeld en daar het boek Gegijzeld door IS over schreef, weet zich hem te herinneren. In de Belgische krant De Standaard zegt hij: "Hij wilde beroemd worden. Zijn helden waren beroemde criminelen."

Volgens justitie heeft Nemmouche Syrië in februari 2014 verlaten, waarna hij via Frankfurt uiteindelijk naar Brussel terechtkomt om op 24 mei de aanslag te plegen. De Duitse politie ondervraagt hem wel, omdat hij internationaal geregistreerd staat, maar aangezien de Franse politie niet om zijn aanhouding heeft gevraagd, laten ze hem gaan.

Filmpje

Hoewel hij tot op heden ontkent, denkt justitie dat ze weinig moeite zullen hebben om te bewijzen dat Nemmouche de dader is. In de tas die hij tijdens zijn arrestatie bij zich had, zat een computer met daarop een filmpje waarin hij de aanslag opeiste. "Hier zijn de wapens en de kleren die ik droeg toen ik het Joods museum aanviel. Dat dit het begin mag zijn van een lange reeks aanvallen op de stad Brussel", zou er in het filmpje worden gezegd.

De verwachting is dat het proces ruim een maand zal duren. Begin maart zou het oordeel van de rechtbank moeten volgen.