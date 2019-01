Moederbedrijf Thuisbezorgd voor het eerst groter in Duitsland

Hongerige Duitse klanten zijn voor het Nederlandse bedrijf Takeaway, bekend van etenbestelsite Thuisbezorgd, steeds belangrijker. De afgelopen drie maanden werden voor het eerst meer bestellingen geplaatst in Duitsland dan in Nederland. "Het doet een beetje pijn om te zeggen, maar Duitsland wordt belangrijker voor ons dan Nederland", zegt oprichter en topman Jitse Groen tegen de NOS.

"De meeste werknemers zijn inmiddels Duits, we zitten in meer Duitse steden met eigen bezorgers en onze Duitse website is de grootste geworden. Maar ons hoofdkantoor blijft gewoon in Nederland", zegt Groen.

Het afgelopen kwartaal kwamen er bijna 9,5 miljoen bestellingen uit Duitsland binnen, ruim een half miljoen meer dan in Nederland. In alle landen waar Takeaway actief is ging het in totaal om bijna 30 miljoen bestellingen, een jaar eerder waren dat er nog geen 20 miljoen.

Mega-overname

In Duitsland werkt het bedrijf met de site Lieferando. Vooral de laatste jaren groeit de Duitse tak harder dan de Nederlandse. Daar komt nog bovenop dat Takeaway drie weken geleden aankondigde voor 930 miljoen euro de voornaamste concurrent in Duitsland te kopen. Daardoor krijgt het bedrijf Lieferheld, Pizza.de en het Duitse Foodora in handen. Die overname is nog niet in de omzetcijfers van nu verwerkt.