Kim Jong-un wil werk maken van nieuwe Trump-top en heeft steun van China

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft na zijn bezoek aan China opnieuw gezegd dat hij een tweede top wil beleggen met de Amerikaanse president Trump. De Chinese president Xi Jinping steunt de toenaderingspogingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Kim vertrok gisteren uit Peking. In de Chinese hoofdstad sprak hij uitgebreid met Xi, een van zijn belangrijkste bondgenoten en handelspartners. Vooraf werd al verwacht dat het vooral zou gaan over de Noord-Koreaanse inzet bij een top later dit jaar tussen Kim en Trump.

Volgens Chinese staatsmedia was het een vriendschappelijk gesprek. Xi wil dat de Noord-Korea en de VS met elkaar in gesprek gaan en met resultaten komen. Kim zei op zijn beurt dat een nieuwe ontmoeting tot afspraken moet leiden die door de internationale gemeenschap worden toegejuicht.

'Neem Noord-Koreaanse zorgen serieus'

Kim en Trump spraken elkaar voor het laatst op de top in Singapore, in juni vorig jaar. Toen spraken ze af dat ze zich zouden inzetten voor denuclearisatie, zonder daar concrete doelen aan te verbinden.

Vooralsnog is er weinig resultaat bereikt. Amerikaanse onderzoekers concludeerden eind vorig jaar juist dat Noord-Korea bezig was met het uitbreiden van een belangrijke raketbasis. Er zijn ook nog steeds internationale sancties van kracht tegen Noord-Korea.

Tijdens zijn bezoek aan China zei Kim opnieuw dat zijn land zich blijft richten op denuclearisatie. Ook zei hij tegen Xi dat hij hoopt dat de zorgen van Noord-Korea serieus worden genomen.