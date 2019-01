Oppositieleider Congo wint onverwachts verkiezingen

De verkiezingen in Congo zijn onverwachts gewonnen door oppositielid Felix Tshisekedi. Hij kreeg 38 procent van de stemmen, zo heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Hij laat de andere kandidaat van de oppositie, Martin Fayulu, die in de peilingen voor lag, nipt achter zich.

De kandidaat die president Joseph Kabila naar voren had geschoven, kreeg slechts 23 procent van de stemmen. De uitslag is nog niet definitief. Het is nog niet bekend of Martin Fayulu de uitslag zal accepteren. Het Constitutionele Hof moet binnen 14 dagen zijn goedkeuring geven.

Naar de uitslag werd reikhalzend uitgekeken. Waarnemers vreesden voor een uitbarsting van geweld omdat er rekening werd gehouden met een frauduleuze uitslag. Bij het kantoor van de kiescommissie waren ordetroepen opgesteld.

Winnaar Felix Tshisekedi is de zoon van de inmiddels overleden Congolese politicus Etienne Tshisekedi. Hij was in de jaren negentig drie keer korte tijd premier van Congo-Kinshasa, maar zijn bewind duurde nooit lang. In 1991 was zijn aanstelling na ruim een maand alweer voorbij, in 1993 hield hij het zeven maanden vol en in 1997 mocht hij zich slechts een week premier van Congo-Kinshasa noemen.

Eerste vreedzame machtsoverdracht?

Sinds 2001 is Kabila aan de macht in Congo en hij kon niet meer herkozen worden. De Congolezen gingen eind december al naar de stembus, maar de uitslag liet lang op zich wachten vanwege technische problemen en geweld. Ook mochten Congolezen in ebolagebied, waar veel oppositieaanhangers woonden, niet stemmen.

Uit angst voor rellen adviseerde de VS zijn inwoners gisteravond om Congo zo snel mogelijk te verlaten. Het zou de eerste vreedzame machtsoverdracht zijn sinds de onafhankelijkheid in 1960.