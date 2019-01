Fiat Chrysler tast diep in de buidel om sjoemelsoftware

De Amerikaanse autofabrikant Fiat Chrysler betaalt meer dan 700 miljoen dollar aan boetes en een schikking vanwege sjoemelsoftware.

Het automerk gebruikte de motorsoftware om de uitstoot van zo'n 104.000 diesels lager te doen uitkomen. De types Jeep Grand Cherokee en Dodge Ram Pickup, gemaakt tussen 2014 en 2016, waren zo ontwikkeld dat de auto's tijdens laboratoriumtesten minder CO2 uitstootten dan op de weg.

Fiat Chrysler betaalt nu 311 miljoen aan boetes aan het ministerie van Justitie. Zeker 75 miljoen dollar gaat naar onderzoek over extra uitstoot in verschillende staten en zo'n 280 miljoen dollar wordt uitgegeven om een rechtszaak van autobezitters te schikken. Daarmee bekent het bedrijf overigens geen schuld. Volgens het automerk voldeed de software aan alle wettelijke eisen en was het niet de bedoeling om de wet te overtreden.

Concurrent Volkswagen moest in Europa en de VS al miljarden euro's aan boetes en schikkingen betalen. Het schandaal kwam bij Volkswagen aan het licht, maar later bleek dat veel meer automerken de sjoemelsoftware hadden ingebouwd.