Man ligt urenlang op sissend explosief in achtertuin

In Venlo is de explosieven opruimingsdienst (EOD) in touw omdat in iemands achtertuin een explosief is gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

De man stuitte op het explosief toen hij 's avonds laat in zijn tuin aan het graven was. Toen er een sissend geluid uit de grond kwam is hij erop gaan liggen in de hoop het gevaar af te wenden.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat het sissen daardoor inderdaad gestopt is en dat de man inmiddels zo'n 2 à 2,5 uur op de grond ligt. Hij wordt warm gehouden met dekens totdat de EOD de granaat kan veiligstellen.

Uit voorzorg zijn twee flats in de omgeving ontruimd. Zo'n 80 à 120 mensen worden elders ondergebracht.