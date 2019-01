Scheveningers willen geen wedstrijd meer om hoogste vreugdevuur

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen willen komende jaarwisseling geen wedstrijd meer met Duindorp om het hoogste vreugdevuur. Als ze na het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bij de komende jaarwisseling opnieuw een vreugdevuur mogen bouwen, moet dat "simpeler" worden dan dit jaar, zeggen ze tegen de NOS.

Door de wedstrijd om het hoogste vreugdevuur tussen Duindorp en Scheveningen werden de houtstapels de afgelopen jaren steeds hoger. Hoe het nieuwe vreugdevuur eruit zou moeten zien, is niet duidelijk. De Scheveningers zeggen dat ze "de traditie van een vreugdevuur graag in stand willen houden, maar dan eenvoudiger".

Afgelopen jaarwisseling trok een vonkenregen over Scheveningen, waardoor meerdere branden ontstonden. Kort na Oud en Nieuw kwamen berichten naar buiten dat de houtstapel 13 meter hoger was dan was afgesproken.

Burgemeester Krikke heeft de OVV gevraagd om de vreugdevuren en de problemen na het ontsteken te onderzoeken. Dat onderzoek wordt volgens de OVV op tijd afgerond om de resultaten ervan te laten meewegen bij de beslissing over de vreugdevuren bij de komende jaarwisseling.