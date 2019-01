Onderzoek naar gebruik 'advocatentelefoon' door Peter R. de Vries

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten onderzoekt de gang van zaken rond het opgenomen telefoongesprek dat Peter R. de Vries maandag aan het Openbaar Ministerie gaf. In dat gesprek met Willem Holleeder deed de ontvoerder van Freddy Heineken onder meer opmerkelijke uitspraken over een aantal criminelen.

De Vries zou dat gesprek hebben gevoerd met de 'geheimhouderstelefoon' van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken. Een geheimhouderstelefoon is een vertrouwelijke lijn waarmee advocaten met hun cliƫnten kunnen bellen zonder afgeluisterd te worden.

Het is niet de bedoeling dat anderen hier gebruik van maken, dus wil deken Evert-Jan Henrichs weten hoe dat in dit geval mogelijk is geweest. Hij wil verder geen mededelingen doen "gezien mijn wettelijke geheimhoudingsverplichting en met name omdat dit zich heeft afgespeeld in een uiterst mediagevoelige zaak die bovendien nog onder de rechter is."