Amerikaanse ex-militair al een half jaar vast in Iran

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat in juli een Amerikaan is opgepakt. Dat gebeurde in de stad Mashhad. De 46-jarige Michael White zit sinds die tijd vast. Waar hij van wordt beschuldigd, is niet bekendgemaakt.

White is een ex-militair die al vaker in Iran was geweest. Volgens zijn moeder was hij in juli naar Iran gereisd om zijn Iraanse vriendin te bezoeken. Toen hij eind juli niet aan boord zat van het vliegtuig dat hem terug zou brengen naar San Diego, gaf zijn moeder hem als vermist op.

Iraanse emigranten

The New York Times meldde eerder deze week dat Whites moeder pas drie weken geleden vernam dat haar zoon nog leefde en in de gevangenis in Iran zat. Zijn arrestatie was het eerste gemeld door de nieuwssite Iran Wire, die wordt gerund door Iraanse emigranten. Op de site was een interview te lezen met een Iraanse ex-gevangene die White zou hebben ontmoet in de Vakilabad-gevangenis in oktober in Mashhad.

White is de eerste Amerikaan die in Iran is gearresteerd sinds Donald Trump in de VS aan de macht kwam. Het verhoogt de druk op de toch al gespannen relatie tussen de twee landen. Trump heeft het nucleaire verdrag met Iran opgezegd en oude sancties opnieuw ingevoerd.

Of White nog steeds in Mashhad gevangen zit en hoe het met hem gaat, is onduidelijk.

Iraanse afkomst

White is niet de enige Amerikaan die in Iran opgesloten zit. Er zijn nog vier andere Amerikaanse gevangenen, van wie er twee van Iraanse afkomst zijn.

Verder wordt sinds 2007 de voormalige FBI-agent Robert Levinson vermist. Hij was in Iran op een niet-officiƫle CIA-missie. Iran zegt dat Levinson niet in het land is en heeft verder geen informatie over hem. Levinsons familie denkt dat Iran meer weet van de vermissing.