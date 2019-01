Felle kritiek op 'Europa onwaardige' opvang Griekenland: 'Dit is de hel'

In het Oxfam-rapport komen verschillende mensen aan het woord die vertellen over hun ervaringen in de kampen. Een man van 31 uit Ivoorkust zegt dat hij aan één oog vrijwel blind is, problemen heeft met zijn lever en zijn knie. "Daarom gaf de dokter me een document dat de autoriteiten mij naar Athene moeten laten voor een medische behandeling. Maar dat was vijf maanden geleden, en het is nog steeds niet geregeld."

Een sociaal werker die geregeld in Moria is, zegt dat de situatie daar onvoorstelbaar is: "Ik kom er sinds 2017. Elke keer dat je denkt dat het niet erger kan, is dat toch weer het geval."

Een andere hulpverlener zegt dat zij meemaakte dat een vrouw via een keizersnede was bevallen en na vier dagen terug naar haar tent moest met haar kindje. De omstandigheden in het kamp zijn volgens haar vies en onhygiënisch. "Ik zie Moria als de hel."

Volgens Oxfam hebben mensen in het kamp ook niet de beschikking over warm water. Enkele tenten zouden verwarmd worden, maar velen moeten zich warm houden met modder en houten pallets onder hun tent. Om warm te blijven stoken mensen vuurtjes, waarbij vaak plastic tassen en flesjes worden gebruikt, wat volgens de hulporganisaties giftige lucht oplevert.