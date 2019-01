Toch geen serieuze dreiging bij Servisch-orthodoxe kerk

Politieonderzoek heeft uitgewezen dat er toch geen sprake was van een bedreigende situatie bij de Servisch-orthodoxe kerk in Nijmegen. Volgens de politie is niemand in gevaar geweest.

De omgeving van de kerk was zondag urenlang afgezet en de Servisch-orthodoxe kerstvieringen op die avond en de volgende dag werden afgelast. Aanleiding was een melding bij de politie over een mogelijke dreiging.

De politie zegt dat degene die de politie tipte "zeer vasthoudend in zijn verhaal" was. De melder had informatie over iemand die de dreiging had geuit. Nu blijkt dat loos alarm te zijn, meldt Omroep Gelderland.

De politie wil verder niet inhoudelijk op de zaak reageren.