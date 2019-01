Arrestaties na bestorming Iraanse ambassade in Den Haag

Bij de Iraanse ambassade in Den Haag heeft de politie ingegrepen toen demonstranten het gebouw probeerden te bestormen. Agenten plukten de betogers hardhandig van het hek. Vier mensen zijn opgepakt, onder wie de zoon van Ahmad Nissi die in 2017 in Den Haag werd geliquideerd.

De agenten moesten moeite doen om een van de arrestanten onder controle te houden: