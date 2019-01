Vrouw van een van de rijkste Noren al maanden geleden ontvoerd

De Noorse politie doet er al maanden onderzoek naar, maar het grote publiek wist er tot nu toe niets van: de ontvoering van de vrouw van een van de rijkste mensen van het land.

Het gaat om de 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, de vrouw van multimiljonair Tom Hagen. Hagen investeert in onroerend goed en is eigenaar van energiecentrales. Resultaat: een vermogen van een slordige 200 miljoen euro.

Dat laatste is ook criminelen niet ontgaan, werd vandaag duidelijk op een persconferentie van de politie. Falkevik Hagen verdween op 31 oktober spoorloos en haar ontvoerders hebben een briefje achtergelaten in haar huis, werd verteld.

Daarin wordt omgerekend 9 miljoen euro losgeld geƫist, in cryptovaluta. Ook staat er een waarschuwing in aan het adres van haar echtgenoot: schakel de politie niet in als je je vrouw levend wil terugzien.

Hagen koos er toch voor om de autoriteiten in te schakelen en in het diepste geheim deed de politie de afgelopen maanden onderzoek.

Mogelijk in het buitenland

Correspondent Rolien Creton zegt dat het erop lijkt dat de politie vastzit met het onderzoek. "Daarom deze persconferentie, in de hoop op tips. Bijvoorbeeld van mensen die rond 31 oktober bij de woning in de buurt waren. Dat is in een voorstad van Oslo. Of wellicht zijn er mensen die een idee hebben wie erachter zit."

Er is de afgelopen tijd wel digitaal contact geweest met de ontvoerders, maar veel is de Noorse politie daar niet mee opgeschoten. Of Falkevik Hagen nog in leven is, is ook niet duidelijk. "Sinds haar verdwijning is niets meer van haar vernomen. Geen teken van leven, maar ook geen bewijs dat ze niet meer leeft."

Omdat ze mogelijk in het buitenland wordt vastgehouden, zijn Europol en Interpol ingeschakeld, respectievelijk de Europese en internationale politiedienst.