Wijk bij Duurstede deelt jongeren weer 'Oudjaar-bonus' uit

Jongeren in Wijk bij Duurstede krijgen bijna 6000 euro omdat de schade door vuurwerk in die plaats meegevallen is. Wethouder Marchal van handhaving had 8000 euro in het vooruitzicht gesteld als er niets kapot zou gaan.

De gemeente ontving tien meldingen van schade. Omdat beschadigde zaken moeten worden hersteld, worden de kosten daarvoor van het beloofde bedrag afgetrokken.

De jongerenorganisaties betalen van het restant eerst zelf de reparatie van een AED-kast bij een school. Waar het bedrag verder het naartoe gaat, is nog niet bekend.

Vorig jaar werd er onder meer een tafeltennistafel bij een school van betaald, schrijft RTV Utrecht. De VVD uitte eerder kritiek op het plan omdat jongeren beloond worden als ze geen strafbare feiten plegen.