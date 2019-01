Weer verdachte aangehouden voor aanslagen Parijs

In Belgiƫ is opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslagen in Parijs in november 2015. De man, Mohamed E., wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij het leveren van de wapens die zijn gebruikt bij de aanslagen op verschillende plekken in de stad. Daarbij werden 130 mensen gedood.

Volgens Franse media stond E. in contact met terreurverdachte Mohamed Bakkali. Die maakte deel uit van het netwerk van de aanslagplegers en zou onder meer schuiladressen voor hen hebben geregeld.

E. werd al voor Kerstmis aangehouden, maar zijn arrestatie is nu pas bekendgemaakt.