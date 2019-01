Training terreurverdachten op video vastgelegd

Een training van vier terreurverdachten in een Limburgs vakantiehuisje is op video vastgelegd. RTL Nieuws heeft foto's van de videobeelden in handen. Op die foto's is te zien dat de mannen oefenen met kalasjnikovs en het aantrekken van bomvesten. Bij de training waren twee undercoveragenten aanwezig. Inmiddels is de groep mannen aangehouden, samen met drie medeverdachten.

De camerabeelden zijn gemaakt op 27 september vorig jaar, tijdens een ontmoeting tussen de vier mannen met twee undercoveragenten in een bungalowpark in Weert. De agenten deden zich voor als wapenleveranciers. Ze brachten vijf handvuurwapens, twee kalasjnikovs en bomvesten mee. Daarna gaven ze de verdachten uitleg over hoe ze die wapens moesten gebruiken.

Kalasjnikov kussen

De politie had van tevoren camera's en microfoons in het vakantiehuisje verstopt om bewijs te verzamelen tegen de mannen. Op camerabeelden is te zien dat een van de verdachten zijn kalasjnikov kust, aldus RTL Nieuws. Toen hij het bomvest aantrok, zou hij hebben geroepen: "Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahoe akbar."

De wapens waren overigens door de politie onklaar gemaakt, zodat er niet mee kon worden geschoten. Ook zaten er geen explosieven in het bomvest.

Aanslagen

De verdachten zouden in het vakantiehuisje ook hebben gesproken over mogelijke doelwitten van aanslagen. Volgens RTL Nieuws hoorde een van de undercoveragenten hen praten over aanslagen op hetzelfde moment in Nederlandse steden, waaronder Amsterdam. Er zou gesproken zijn over een openluchtfestival en een nachtclub. De homogemeenschap zou een mogelijk doelwit zijn.

Zes verdachten verschijnen volgens RTL morgen voor de rechter in een pro-formazitting. Dan wordt ook beslist of ze langer vast moeten blijven zitten. Een zevende verdachte is in afwachting van een proces op vrije voeten.