Zeeuws riool raakt verstopt door mysterieuze ladingen touw

Het waterschap Scheldestromen is op zoek naar een inwoner van Anna Jacobapolder die stelselmatig touw door de wc spoelt.

Het materiaal verstopt de pomp van het gemaal; een medewerker moet het touw er dan handmatig uit halen. Vorig jaar gebeurde dat 50 keer, het jaar daarvoor 31 keer. Het is lastig te achterhalen waar het touw vandaan komt, schrijft Omroep Zeeland. Het extra onderhoud kost veel geld.

Het waterschap wijst erop dat een goed werkend riool belangrijk is voor de volksgezondheid omdat het afvalwater zuivert zodat het weer schoon terug kan in de natuur. "Gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier."