Nog 130 werknemers actief in Slotervaartziekenhuis

In het eind vorig jaar failliet verklaarde MC Slotervaart zijn nog 130 werknemers en een aantal pay-rollers actief. Hun ontslag is begin december ingetrokken. Vervolgens hebben ze wel opnieuw ontslag gekregen per 1 februari aanstaande. De werknemers zijn nog nodig voor "de zorgvuldige overdracht van de patiëntenzorg en de afbouw van MC Slotervaart".

Dat staat in het eerste verslag van de curatoren van het ziekenhuis dat vandaag is gepubliceerd. Het biedt geen nieuwe inzichten in het waarom van de ondergang van het ziekenhuis. Vragen over mismanagement en/of eventuele oneigenlijke financiële constructies worden beantwoord in een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Een deel van de inventaris van het Slotervaart is beland bij ziekenhuizen die ook patiënten hebben overgenomen. In december heeft het MC Slotervaart 73.000 brieven verstuurd om patiënten te informeren over welk ziekenhuis de zorg overneemt van het specialisme waar zij onder behandeling zijn.

Schulden

Het MC Slotervaart had ruim 50 miljoen euro schuld bij huisbank ING, de Belastingdienst en andere schuldeisers. De hoogte van het bedrag dat MC Slotervaart nog tegoed heeft van debiteuren is nog niet vastgesteld.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar in Amsterdam, heeft meteen na het faillissement ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de toen noodzakelijke uitgaven mogelijk te maken. Daarnaast zijn de curatoren met Zilveren Kruis overeengekomen dat de zorgverzekeraar nog 7 miljoen euro betaalt om de overdracht van alle werkzaamheden van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Hoe verder?

De curatoren gaan verder met hun onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, maar zeggen dat de uitkomsten daarvan nog wel even op zich zullen laten wachten.

Minister Bruins heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld om de gang van zaken te bekijken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid tenslotte bekijkt hoe is omgegaan met de patiëntveiligheid.