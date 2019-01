Duitsland levert terreurverdachte uit aan Nederland

Een terreurverdachte die eind vorig jaar werd opgepakt in de Duitse stad Mainz wordt volgende week uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft justitie in Koblenz gezegd. De verdachte woont in Rotterdam maar was bij zijn arrestaties, op 29 december, bij zijn neef in Mainz.

Diezelfde dag werden vier terreurverdachten opgepakt in Rotterdam. Ze zouden een terroristisch misdrijf hebben voorbereid. Vorige week donderdag zijn twee van hen al vrijgelaten, vanwege gebrek aan bewijs. Wat de verdachten precies van plan zouden zijn geweest, is niet duidelijk.

Ook op Oudjaarsdag werd in Rotterdam een man opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij zou op internet informatie hebben verzameld om een aanslag te plegen. De politie onderzoekt informatie van de geheime dienst AIVD dat hij actief is in kringen van al-Qaida.