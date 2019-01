Stroomstoring in Amsterdam, Rijksmuseum kort ontruimd

Vanwege een stroomstoring in Amsterdam-Zuid is het Rijksmuseum korte tijd ontruimd geweest. Dat is de standaardprocedure als de elektriciteit uitvalt. De noodverlichting was aan, maar het was toch vrij donker.

In verband met de veiligheid was aan zo'n 4000 bezoekers gevraagd het museum te verlaten. De ontruiming verliep rustig; ze gingen wachten op het Museumplein.

Na een half uur was er weer stroom. Rond 12.15 uur werd alles weer opgestart. De storing ontstond door nog onbekende oorzaak, schrijft NH Nieuws.