Verdachte diefstal autopsieverslagen Brussel is Syriëganger

De man die ervan wordt verdacht dat hij autopsierapporten van slachtoffers van de aanslagen in 2016 in Brussel heeft gestolen, is een teruggekeerde Syriëganger. Volgens Belgische media ging de man in december 2012 naar Syrië om daar te vechten. Een half jaar later zou hij gewond zijn teruggekomen naar België.

In 2016 werd de man veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij lid was van een terroristische groepering. Vorig jaar kwam hij voorwaardelijk vrij.

Harde schijf

De digitale autopsieverslagen stonden op een harde schijf die lag in het gebouw van justitie in Brussel. Bij een inbraak vorige week werd onder meer die harde schijf meegenomen.

Gisteren maakte de Belgische politie bekend dat een verdachte is opgepakt voor de diefstal. De 27-jarige Syriëganger spreekt tegen dat hij erbij betrokken was. Hij wordt later vandaag voorgeleid aan de raadkamer.

De gestolen spullen zijn nog spoorloos. Volgens Belgische media heeft justitie de autopsiegegevens nog wel in papieren dossiers staan.