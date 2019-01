Acht containers meer overboord geslagen van MSC Zoe dan gedacht

Er zijn acht containers meer van de MSC Zoe gevallen dan werd gedacht. Dat meldt Rijkswaterstaat op basis van de laatste dek-inspectie van het containerschip. De vermiste containers bevatten volgens Rijkswaterstaat geen gevaarlijke stoffen.

Het totale aantal overboord geslagen containers staat nu op 291. Daarvan zijn er zeker 238 gelokaliseerd met hulp van onder meer sonarboten. 19 containers zijn aangespoeld.

Gelokaliseerd in diepe vaargeul

MSC Zoe verloor de zeecontainers tijdens een storm vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag, toen het bovenlangs de Waddeneilanden voer op weg naar de Duitse stad Bremerhaven. De volgende ochtend waren de stranden van de Waddeneilanden bezaaid met spullen uit de containers.

De meeste containers (zo'n 220) liggen in de vaargeul ten noorden van de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat denkt dat de kans klein is dat spullen uit die containers nog aanspoelen op stranden in het Waddengebied, omdat ze diep in de geul liggen.