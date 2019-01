Hamas pakt 45 mensen op wegens samenwerking met Israël

De Hamas-regering in de Gazastrook heeft de arrestatie bekendgemaakt van 45 mensen die worden beschuldigd van samenwerking met Israël. De collaborateurs, zoals Hamas ze noemt, zijn opgepakt in de nasleep van een mislukte Israëlische actie in de Gazastrook in november. Alle arrestanten kunnen de doodstraf krijgen.

De ontdekking van de Israëlische undercover-operatie liep destijds uit op een vuurgevecht, waarbij zeven Hamasleden en een Israëlische luitenant-generaal omkwamen.

Kort daarna veroordeelde een rechtbank van Hamas zes Palestijnen ter dood wegens collaboratie met Israël. Het vonnis tegen de vijf mannen en een vrouw is nog niet voltrokken.

Bekentenis

Hamas publiceerde gisteravond een video waarin sommigen van de 45 arrestanten een bekentenis afleggen. Een woordvoerder zegt dat de aanhouding een boodschap is aan "de bezettingsmacht en de collaborateurs dat wij ze in hun macht hebben en dat Hamas al hun acties kan verijdelen".

Na de ontdekking van het Israëlische undercoverteam werden raketten afgevuurd op het zuiden van Israël, waarop werd gereageerd met luchtaanvallen. De wapenstilstand die enige dagen later bereikt werd, leidde tot tweespalt in de Israëlische regering en het vertrek van de 'havik' Avigdor Lieberman als minister van Defensie.