Oud-minister Israël krijgt 11 jaar cel voor spionage voor Iran

De voormalige Israëlische minister Gonen Segev heeft een overeenkomst met justitie gesloten waardoor hij 11 jaar de cel in moet. Hij bekent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan spionage voor Iran, oftewel Israëls aartsvijand.

Segev was midden jaren 90 minister voor Energie en Infrastructuur in de regering-Rabin. In 2005 kreeg hij al eens vijf jaar cel wegens drugssmokkel en het misbruiken van een verlopen diplomatiek paspoort. Hij had 32.000 xtc-pillen van Nederland naar Israël gesmokkeld, naar verluidt in zakken M&M's.

In 2007 kwam hij vrij waarna hij vertrok naar Nigeria, waar hij werkte als arts. Teheran zou hem in die tijd hebben gerekruteerd. Vorig jaar mei werd hij opgepakt in Equatoriaal-Guinea en uitgeleverd aan Israël.

Volgens de Israëlische geheime dienst Shin Bet had Segev een aantal ontmoetingen met Iraniërs, ook in Iran, en leverde hij informatie over de energiesector in Israël en andere veiligheidsgevoelige locaties.

Het definitieve vonnis hoort Segev op 11 februari.