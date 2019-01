Miljoenen mensen en duizenden agenten volgen processie in Manilla

Ondanks de risico's doen miljoenen mensen, meestal met kastanjebruin gekleurde kleding aan, mee aan de processie. Ze gooien kleine handdoeken naar de vrijwilligers die het levensgrote beeld van Black Nazarene door de straten van Manilla dragen. Ze geloven dat de heilige ziekten geneest en zorgt voor een beter leven als met de handdoekjes over delen van het kruis en de heilige wordt gewreven.

Volgens overlevering is het beeld van de zwarte Jezus in 1506 vanuit Mexico naar Manilla gebracht door Spaanse missionarissen. Op het schip waarmee het beeld werd vervoerd brak brand uit, maar op miraculeuze wijze raakte het beeld nauwelijks beschadigd. Dat het beeld daarna verschillende branden, aardbevingen en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefde, zien gelovigen als teken van de kracht van Nazarene.

Naar de hemel kijken

De 58-jarige Pochi Maximo ging al als klein meisje naar de processie. Dit keer gaat ze om te bidden dat ze weer goed kan lopen en wordt genezen van haar depressie, zegt ze tegen persbureau AP.

Ze zit in een rolstoel en wacht samen met haar dochter tot de processie voorbij trekt. "In de kerk zeggen we dat als je voor je, achter je, links naast je en rechts naast je kijkt en je daar geen oplossing ziet voor je problemen, je naar boven moet kijken, naar de hemel. Daar zie je de oplossing."