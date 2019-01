Kim Jong-un op terugweg naar Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is na een bezoek van twee dagen aan Peking per trein teruggekeerd naar Dandong in het oosten van China, aan de grens met Noord-Korea. Het bezoek aan China was in nevelen gehuld. Gisteren deelde een Chinese regeringswoordvoerder mee dat informatie over het bezoek "te zijner tijd" wordt verstrekt.

Waarnemers gaan ervan uit dat Kim naar China was gekomen om met president Xi Jinping een nieuwe topontmoeting tussen Kim en president Trump af te stemmen. Mogelijk vindt die top in het voorjaar plaats in Peking. Amerikaanse en Noord-Koreaanse diplomaten zouden in Vietnam de top hebben voorbereid.

Verjaardag van Kim

De trein waarmee Kim gisteren in Peking aankwam, vertrok vandaag in oostelijke richting. Nieuws over het bezoek kwam vooral van het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Dat schreef dat er twee ontmoetingen waren tussen Xi en Kim. Ze spraken elkaar eenmaal urenlang en diezelfde dag was er een diner.

Het bezoek kwam daags nadat Kim had gewaarschuwd dat hij zijn gematigde koers zal veranderen als de Amerikanen de sancties tegen Noord-Korea niet verlichten.

Kim kwam in Peking aan op zijn 35ste verjaardag. Gisteren werd gemeld dat het bezoek vier dagen zou duren, maar het lijkt bij twee dagen te blijven. Het was Kims vierde bezoek in tien maanden aan Peking. Het verschil met de vorige keren was dat Kims bezoek nu vooraf werd aangekondigd. Waarnemers leggen dat uit als een bewijs voor het groeiende vertrouwen van de Chinese regering in Kim.