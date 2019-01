Na zwaar jaar wil Mark Zuckerberg 'discussies over toekomst technologie'

Elk jaar stelt Mark Zuckerberg zichzelf een doel. In 2018 was dat Facebook repareren. Hoewel dat een meerjarenproject is geworden, heeft hij besloten dat er dit jaar een doel bij kan.

De Facebook-topman wil discussies organiseren over de toekomst van technologie in de maatschappij. "Er zijn zo veel grote vragen over de wereld waarin we willen leven en de plek van technologie daarin", schrijft Zuckerberg over zijn keuze.

Zuckerberg zegt dat hij wil proberen online mensen samen te brengen om "'s werelds grootste problemen op te lossen".

Het doel volgt na een jaar vol schandalen voor Facebook, waarbij het gebruik van het platform ter discussie stond.

Elke paar weken een gesprek

De onderwerpen moeten worden besproken in een reeks discussies die de Facebook-topman zal organiseren. Onduidelijk is nog of hij zelf de gesprekken zal leiden. Hij belooft elke paar weken met leiders uit de techsector, experts en mensen uit de samenleving samen te komen om te praten. Elk gesprek zal live worden uitgezonden op Facebook of Instagram.

Zuckerberg wil zichzelf daarbij naar eigen zeggen meer blootgeven dan waar hij zich doorgaans comfortabel bij voelt. Wat dat precies betekent, moeten we afwachten. Facebook staat erom bekend de publieke optredens van Zuckerberg zorgvuldig te regisseren en niks aan het toeval over te laten.

Daarnaast roept het persoonlijke doel ook vragen op. Moet Zuckerberg zich dit jaar wel richten op dergelijke grote vraagstukken? Is het niet beter om te focussen op het verder repareren van Facebook?

Het is niet alsof de problemen nu opeens voorbij zijn, zoals de Facebook-topman zelf ook heeft erkend. Daarnaast is het de vraag of hij wel de aangewezen persoon is om zulke discussie te leiden, want het zorgt direct voor een Facebook-stempel op de gesprekken. Hoe ga je dan praten over problemen die je zelf hebt en over problemen van andere techbedrijven?

Goed pr-moment

De afgelopen jaren werd de persoonlijke uitdaging van Zuckerberg door Facebook gezien als een goed pr-moment. Zo was zijn eerste uitdaging - in 2009- om elke dag een stropdas te dragen. Een jaar later wilde hij Mandarijn (Chinees) leren en in 2013 wilde hij elke dag een nieuw persoon ontmoeten die niet bij Facebook werkt.

Het afgelopen jaar was zijn doel een stuk serieuzer.