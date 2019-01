'Gevluchte Saudische vrouw krijgt vluchtelingenstatus'

De 18-jarige Saudische vrouw die haar familie ontvluchtte nadat ze de islam had afgezworen, heeft de vluchtelingenstatus gekregen van de VN. Dat meldt de BBC op basis van bronnen bij de Australische overheid.

Australië overweegt Rahaf Mohammed al-Qunun vanwege die status nu op te nemen als vluchteling. In Saudi-Arabië geldt het verlaten van de islam als een doodzonde.

Qunun vluchtte tijdens een vakantie in Koeweit van haar familie. Ze was onderweg naar Australië maar strandde onderweg op het vliegveld in Bangkok.

Daar nam een man die zei haar te zullen helpen haar paspoort af. Later kwam hij terug met Thaise beveiligers en een vertegenwoordiger van Kuwait Airlines.

Wereldwijde aandacht

Ze weigerde op het vliegtuig terug naar Koeweit te stappen en sloot zichzelf op in een hotelkamer op het vliegveld. Qunun vreest voor haar leven als ze zou worden teruggestuurd naar Saudi-Arabië.

Via sociale media vroeg ze om hulp, waarna haar verhaal wereldwijd aandacht kreeg. Thailand verleende haar vervolgens tijdelijk asiel, gaf haar haar paspoort terug en gisteren ontfermde de UNHCR zich over de vrouw.

De vader en broer van Qunun zijn inmiddels ook in Thailand aangekomen. Volgens de Thaise politie heeft ze geweigerd haar familieleden te ontmoeten.