Wekdienst 9/1: Medicijnagentschap krijgt sleutel en 'Nashville'-protest

Met de crowdfundingsactie voor Jay Lopez, beter bekend als 'papa Jay' uit het tv-programma Een Huis Vol, is in minder dan een week al meer dan 60.000 euro opgehaald. Gisteren was dat nog zo'n 35.000 euro.

De bedenker van de actie, Koen Joosen, wilde de alleenstaande vader van vijf kinderen een steuntje in de rug geven. Joosen en Lopez ontmoetten elkaar gisteravond voor het eerst in talkshow Jinek. Lopez zei dat hij het heel bijzonder vond dat mensen dit voor hem over hadden. "Je kan er niet bij. Dit gaat boven iemands gezond verstand."

