Grote nationale onderwijsstaking op 15 maart

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert op 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en middelbaar als het hoger onderwijs. De bond wil meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

"De werkdruk in alle sectoren is hoog en bij basis- en middelbare scholen en het mbo loopt het lerarentekort op", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in de Volkskrant. "De stakingsbereidheid onder onze leden is hoog."

Eerste inzet voor dit jaar is een investering van bijna 3 miljard euro. Dat geld moet worden gebruikt voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. In de jaren erna moet er dan meer geld bij, vindt de AOb.

De landelijke staking wordt gesteund door actiegroepen als PO in Actie en WO in Actie en FNV Onderwijs en Onderzoek. Alleen de vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. Voorzitter Loek Schueler vindt het moment niet goed. "Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen. De uitslag daarvan wil ik graag even afwachten", zegt hij in de krant.