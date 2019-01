Acht gewonden bij grote brand in appartementencomplex Rotterdam

Bij een grote brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn acht mensen gewond geraakt. Zeven van hen hadden last van rookvergiftiging. Een persoon raakte gewond toen hij vanuit een raam naar beneden sprong.

Het vuur ontstond op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de Watergeusstraat. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer heeft vijf mensen uit het brandende gebouw gehaald.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die zich ook verspreidde naar de aangrenzende appartementen. Een bewoner van een van de naastgelegen woningen sprong vanwege de rook vanaf de tweede verdieping naar beneden.

Gewonden naar het ziekenhuis

De brandweer had de brand na ruim een uur onder controle. In totaal zijn zeven woningen ontruimd. Bewoners van twee huizen kunnen nog niet terug en worden ergens anders opgevangen. Aan de buitenkant van het complex is weinig schade te zien.

De zeven mensen die last hadden van rookvergiftiging zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De persoon die uit het raam sprong is met een ambulance afgevoerd. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.