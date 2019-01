Drie arrestaties in KLM-vliegtuig na actie tegen uitzetting vluchteling

Drie passagiers van een KLM-vlucht naar Nairobi zijn zaterdag opgepakt toen ze zich verzetten tegen de uitzetting van een uitgeprocedeerde vluchteling. Dat gebeurde in het vliegtuig op Schiphol, vlak voor vertrek, meldt NH Nieuws.

Aan boord van het toestel was de 25-jarige vluchteling Ezzedine Mehimmid. Hij werd door Nederland uitgezet naar Soedan, maar volgens de Amsterdamse vluchtelingengroep We Are Here zou Mehimmid bij aankomst in Soedan worden opgepakt en gemarteld.

Om de uitzetting te voorkomen, ging een aantal mensen in het toestel staan, zodat de vlucht niet kon vertrekken. Uiteindelijk greep de marechaussee in en werden drie mensen gearresteerd. Volgens een ooggetuige ging dat hardhandig.

Geweld

"Ik schrok van de hoeveelheid geweld", vertelt passagier Joost Fontein aan NH Nieuws. "De laatste arrestant, een jonge vrouw, werd zelfs in een hoofdklem genomen en door de agenten naar buiten gesleept."

De Koninklijke Marechaussee bevestigt de drie aanhoudingen. Volgens een woordvoerder luisterden ze niet en zijn ze daarom uit het toestel gehaald. Op de vraag of dat hardhandig ging, antwoordt de woordvoerder dat er "gepast geweld" wordt gebruikt als mensen niet meewerken.

Videobeelden gewist

Van het incident zijn geen videobeelden. Dat komt volgens Fontein doordat passagiers gedwongen werden de beelden te verwijderen van hun telefoon. "Toen ze zagen dat ik alles filmde, werd ik nogal dwingend duidelijk gemaakt dat ik kon kiezen: alles verwijderen of ook het vliegtuig uit en in de boeien." Uiteindelijk besloot ook hij zijn beelden te verwijderen.

Volgens de marechaussee heeft personeel van KLM aangegeven dat er volgens de huisregels niet gefilmd mag worden in het vliegtuig. De passagiers zouden de beelden vervolgens vrijwillig hebben verwijderd. "Daar is geen dwang bij geweest."

Amnesty

De vlucht naar Nairobi vertrok uiteindelijk een half uur later dan gepland. Via Nairobi is Mehimmid vervolgens naar Soedan gebracht. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat er sindsdien niets meer van hem vernomen is.