Schade door stormachtig weer valt mee, opruimacties morgen verder

Het stormachtige weer heeft vandaag minder schade veroorzaakt dan verwacht. De opruimacties in het noordelijke kustgebied en op de Wadden worden morgenochtend hervat, meldt de Veiligheidsregio Groningen. "Wie waar gaat opruimen wordt woensdagochtend bepaald na de inspectie van de stormschade." De verwachting is dat vooral op de dijken actie nodig is. Ook de schoonmaakactie op Rottumeroog, -plaat en Zuiderduin gaat morgen verder.

Rijkswaterstaat laat weten dat met betrokken partijen plannen zijn gemaakt voor het bergen van de overboord geslagen containers. Vrachtschip MSC Zoe verloor vorige week bijna 300 containers. Een groot deel daarvan is inmiddels gelokaliseerd.

Het Waddengebied is vandaag met helikopters geïnspecteerd. "De vlucht leverde geen bijzonderheden op en de impact van de storm op de verloren containers lijkt mee te vallen", schrijft Rijkswaterstaat. Uit de laatste inspectie is gebleken dat 291 containers overboord zijn geslagen en geen 281. In die tien 'nieuwe' containers zitten geen gevaarlijke stoffen.

Vanwege de weersomstandigheden zal ook morgen niet met sonarapparatuur worden gezocht. "Deze werkzaamheden worden opgepakt zodra het weer het toelaat."

Hoogtepunt voorbij

Het hoogtepunt van de harde wind is voorbij en de zeewaterstand is dalende, meldt Waterschap Friesland. Vanochtend was het waterpeil in het noorden van het land flink gestegen.

Na controles op de Waddenzeedijk en op Schiermonnikoog en Ameland bleek vanochtend dat er geen grote schade is aangericht. Wel spoelde een deel van een oude boorlocatie van de NAM op Ameland weg door de harde wind.

Ook is er minder rommel aangespoeld dan verwacht. Er werd door het stormachtige weer rekening gehouden met veel aangespoelde spullen. Door het onstuimige weer bestaat de kans dat de containers op drift raken en openbreken.