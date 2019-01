OM eist 13 jaar cel tegen Geleense leider Satudarah

De president van Satudarah in Geleen, Stephan P., hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag dertien jaar cel tegen de man van 42.

Hij wordt verdacht van het witwassen van zo'n 77.000 euro, het afpersen van vijf mensen, wapenbezit, vrijheidsberoving en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens het OM maakte hij luxe reisjes en reed hij in dure auto's, terwijl hij officieel van een uitkering leefde.

P. zat al eerder in de cel voor het doodschieten van een kastelein in 1997 en het doodslaan van een cafébezoeker in 2008. Ook is hij al eens veroordeeld in een drugszaak. Volgens 1Limburg houdt het OM bij zijn eis ook rekening met dat verleden. Kort nadat hij in 2012 was vrijgekomen, richtte hij met anderen Satudarah Geleen op.

Inval clubhuis

P. werd een jaar geleden opgepakt samen met negen andere clubleden. Bij invallen in een clubhuis en de woningen van de verdachten nam de politie grote sommen geld, wapens en motoren in beslag. Zeven verdachten kwamen in december al voor de rechter. Tegen hen zijn celstraffen van drie tot elf jaar geëist.

Vandaag volgden de laatste drie. Naast Stephan P. ging het om zijn 35-jarige broer Dirceu. Die hoorde een celstraf van zeven jaar tegen zich eisen voor afpersing en deelname aan een criminele organisatie. De derde verdachte, Henk N., moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier jaar de cel in voor afpersing en vrijheidsberoving.

De rechtbank doet op 22 februari uitspraak.