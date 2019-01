Met windkracht 8 op een drijvende container springen: 'Dit is ons werk'

Op de Facebookpagina van de NOS worden de bergers helden en kanjers genoemd. Bos blijft er nuchter onder: "Dit is ons werk. Alleen komt het nu in het nieuws." Desondanks geeft de schipper toe dat deze actie wel uitzonderlijk was. "Het was wel heftig, vooral omdat de sleepkabel twee keer was gebroken."

Dat was gevaarlijk, zegt Bos. Tijd om daar dieper op in te gaan heeft hij niet. Hij gaat weer terug de Waddenzee op. "Een debat in de Tweede Kamer gaat dit probleem niet oplossen. Deze dingen moeten aangepakt worden", sluit hij af. De man die op de container was gesprongen had überhaupt geen tijd om vragen te beantwoorden.

Opengescheurd

De twee containers waren onderdeel van vijf op de Engelsmanplaat aangespoelde containers. Door het stormachtige weer, de windsnelheden liepen op tot 100 kilometer per uur, waren de twee losgeraakt en afgedreven. Rijkswaterstaat had de hulp van het in Lauwersoog gevestigde Bos Marine Services ingeschakeld om de containers naar de haven te slepen.

De sleepactie is gelukt, maar de containers zijn niet heel gebleven. Op foto's van NOS-verslaggever Jeroen de Jager is te zien dat de opengescheurde containers uit het water zijn getakeld in de haven van Lauwersoog. Een deel van de lading dobbert rond bij de kade.

