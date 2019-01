Sneeuw in Athene leidt tot overlast, maar ook tot mooie plaatjes

Volgens The Greek Reporter had het autoverkeer in buitenwijken van Athene vanochtend veel last van de sneeuw. Verschillende scholen hielden vanwege het winterse weer de deuren gesloten en sommige huishoudens zaten zonder elektriciteit. Ook reden treinen en bussen niet en de politie sloot verschillende snelwegen af, omdat het op de weg te gevaarlijk werd.

Meteorologen noemen het koufront dat verantwoordelijk is voor de sneeuw "telemachos", een figuur uit de Griekse mythologie.

De sneeuw in Athene is inmiddels verdwenen en lijkt volgens de voorspellingen niet meer terug te keren. In het noorden en veel bergachtige gebieden in Griekenland is de temperatuur vandaag niet boven het vriespunt gekomen en is de sneeuw nog niet verdwenen.