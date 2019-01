Autopsieverslagen slachtoffers aanslagen Brussel gestolen

Bij een diefstal in het gebouw van het Openbaar Ministerie in Brussel zijn de digitale autopsieverslagen van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 gestolen. Dat melden Belgische media.

De diefstal was vorige week donderdag. Er werd onder meer een harde schijf gestolen met autopsierapporten uit verschillende dossiers, waaronder die van de doden die in 2016 vielen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek.

Arrestatie

Het is nog onduidelijk of de dader het specifiek gemunt had op de autopsieverslagen. Er is een verdachte opgepakt, maar die ontkent betrokkenheid. De harde schijf is nog niet teruggevonden.

Het parket heeft zo veel mogelijk nabestaanden van de aanslagen op de hoogte gebracht van de diefstal. Volgens de VRT zijn er ook nog papieren autopsiedossiers.

32 doden

Bij de aanslagen in Brussel in maart 2016 kwamen 32 mensen om het leven. Ze werden uit naam van Islamitische Staat gepleegd door drie zelfmoordterroristen.