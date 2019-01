OM onderzoekt misbruik atletiektrainer

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de Rotterdamse atletiektrainer die heeft bekend dat hij jarenlang tienermeisjes heeft misbruikt. De zaak kwam eind vorige week in het nieuws.

De 58-jarige man legde afgelopen zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In het vonnis staat dat er zeker negen slachtoffers waren, meisjes tussen de 11 en 18 jaar. Hij misbruikte hen tussen 1983 en 2007 bij meerdere atletiekverenigingen in de regio Rotterdam en Den Haag.

De bekentenis leidde tot een royement bij de Atletiekunie. Tot strafrechtelijke vervolging kwam het tot nu toe niet, mede omdat er geen aangiftes tegen de man waren. Wel zijn de afgelopen jaren meldingen bij de politie gedaan.

Dossier opgevraagd

Het OM gaat die meldingen nu inventariseren., Ook is het dossier bij het ISR opgevraagd. Het OM zal na onderzoek beslissen of er sprake is van strafbare, vervolgbare feiten.