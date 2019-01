Sneijder krijgt Utrechts sportpark naar zich vernoemd

Voetballer Wesley Sneijder krijgt een sportpark naar zich vernoemd in de wijk Ondiep in Utrecht, waar hij zijn carrière begon. Sportpark Thorbeckepark van voetbalclub DHSC heet voortaan Sportpark Wesley Sneijder. De onthulling is later dit jaar.

Sneijder is een kind van de wijk Ondiep. Hij begon bij DOS, wat later met twee andere clubs samengevoegd werd tot DHSC. Het was ook bij deze club dat Sneijder op 7-jarige leeftijd werd ontdekt door scouts van Ajax. Later speelde de recordinternational onder meer voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en Olympique Nice. Tegenwoordig komt hij uit voor Al-Gharafa in Qatar.

Een rood-wit hart

De voetballer heeft ondanks zijn carrière die hem naar vele landen voerde altijd een warme band gehouden met de wijk en de voetbalclub. Samen met zijn broers en vader is hij een belangrijke sponsor van de club. Ook richtte hij de stichting Sport Ondiep op om de jeugdafdeling van DHSC een kwaliteitsimpuls te geven en deelde hij de afgelopen twee jaar kerstpakketten uit aan inwoners van de wijk.

"Hoewel ik al een tijdje in het buitenland woon en werk, is mijn hart altijd rood-wit van de stad Utrecht gebleven", reageert Sneijder volgens RTV Utrecht. "Ik ben er daarom heel trots op dat er in 'mijn' Ondiep een sportcomplex naar mij wordt vernoemd." Sneijder noemt het extra bijzonder dat het idee kwam van een groep betrokken buurtbewoners. "Ik hoop hiermee heel veel mensen, vooral kinderen en jongeren, te stimuleren om te gaan sporten."

Sneijder is niet de eerste voetballer die een sportpark naar zich vernoemd krijgt in de Domstad. In 2004 werd al een nieuw opgericht sportpark in de wijk Oog in Al vernoemd naar Marco van Basten. De stad kent verder een Fanny Blankers-Koendreef, de Anton Geesinkstraat, het Jochem Uytdehaageplantsoen en de Dafne Schippersbrug.