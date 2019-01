Geldtransporteur SecurCash alsnog failliet verklaard

Geldtransporteur SecurCash is alsnog failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag, eerder was dat nog geweigerd. De rechtbank besloot om het bedrijf failliet te verklaren na nieuwe bevindingen van de bewindvoerders. Zij dienden opnieuw een verzoek tot faillissement in, gesteund door SecurCash en de OR, en kregen daarin dus gelijk.

De geldtransporteur vroeg het faillissement aan vanwege dalende tarieven en klanten die zouden zijn overgestapt naar andere partijen. In eerste instantie werd de aanvraag dus geweigerd door de Haagse rechter omdat het bedrijf nog voldoende geld in kas had om schuldeisers te betalen.

Volgens de rechter probeerde SecurCash door middel van een faillissement af te komen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Dat werd toen tegengesproken door een bestuurder van de geldtransporteur.

Bij SecurCash werken 220 mensen in vaste dienst en 100 uitzendkrachten. De geldwagens blijven ondanks het faillissement voorlopig rijden dankzij geld uit een opgesteld noodfonds in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB).