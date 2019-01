In Den Haag is aan het begin van de middag iemand op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de Netscherstraat, in de Schilderswijk.

De politie heeft nog niet bekendgemaakt wie de overleden persoon is. Over het lichaam is een tent geplaatst, zodat de forensische opsporing onderzoek kan doen. Ook is de straat afgezet met zwarte schermen.

Korte tijd na het lossen van de schoten meldde iemand zich op een politiebureau. Die persoon is aangehouden, zijn betrokkenheid wordt onderzocht.