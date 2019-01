Havenbedrijf wil waterongelukken terugdringen

Het Havenbedrijf Rotterdam vindt dat er bij ongelukken op het water onevenredig veel pleziervaartuigen betrokken zijn. Vorig jaar waren dat er 14 op een totaal van 118 ongelukken op het water.

"Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat het aantal ongelukken naar beneden gaat", zei havenmeester René de Vries bij de presentatie van de jaarcijfers. "Aan de ene kant door voorlichting aan gebruikers van de haven, aan de andere kant door handhaving, met name bij de recreatievaart."

Als dat niet helpt, zal De Vries volgend jaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een snelheidsbeperking pleiten. Op het midden van de Nieuwe Maas geldt op dit moment geen maximumsnelheid.

Botbreuken

Met name in het centrum van Rotterdam kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. In mei botsten bij de Erasmusbrug een watertaxi en een motorsloep op elkaar. Drie opvarenden moesten met botbreuken naar het ziekenhuis, negen anderen werden op een politiebureau opgevangen.

"Groot en klein, snel en langzaam vaart daar door elkaar", zegt De Vries. "Af en toe denk je: gedraag je wat netter. Je hoeft niet voluit een haven in en uit te varen, je hoeft niet kriskras de rivier over te steken. Houd je aan de vaarregels, dat is voor iedereen veiliger."