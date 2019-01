'Steuntje in de rug'-actie voor 'papa Jay' loopt op tot bijna 40.000 euro

Ook Jay zelf is onder de indruk van de aandacht. "Ik ben er helemaal stil van, dat mensen zoveel liefde hebben voor ons", zegt hij zoekend naar woorden. "Of het nou vijf euro is, of wat dan ook. Dat ze op deze manier zeggen: we gunnen het je, Jay."

Het enorme bedrag is dus van harte welkom. Al laat hij alles voor nu nog maar even over zich heen komen. "Ik heb zojuist mijn boekhouder gesproken en die zei: we gaan samen zitten en kijken wat wijs is." Maar een ding is zeker: "Het wordt sowieso onder de vijf kinderen verdeeld. Studie en sport zijn al duur. Maar daar zal ik het ook gewoon met ze over hebben."

Kip eten

Koen en Jay kennen elkaar niet. Ze hebben elkaar inmiddels wel gesproken, maar nog niet gezien. Dat er een ontmoeting gaat komen, is hoe dan ook zeker. "Binnenkort maak ik kip voor Koen en dan gaan we lekker bijkletsen", zegt Jay. "En ik ga hem heel veel liefde geven."

Tot die tijd loopt de teller nog flink door. Koen is trots, al blijft hij bescheiden. "Voor mij was het belangrijk dat we die 5000 euro zouden halen. 1000 of 2000 euro was ook heel fijn geweest, maar dat het zo is gegaan zoals het is gegaan heb je natuurlijk niet in de hand."

"Nederland is voor mijn gevoel opgestaan. Er is behoefte om 2019 met een positieve flow te beginnen. En natuurlijk ben ik daar trots op."