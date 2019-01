UNHCR ontfermt zich over gevluchte Saudische vrouw

De UNHCR heeft zich ontfermd over de Saudische vrouw Rahaf Mohammed al-Qunun, die op de vlucht is voor haar familie. De vrouw strandde in Thailand op weg naar Australië, waar ze asiel wilde aanvragen. Thailand verleende haar gisteren tijdelijk asiel en gaf haar haar paspoort terug.

De vader en broer van de 18-jarige Qunun zijn inmiddels ook in Thailand aangekomen. De vader wil met haar praten, maar de UNHCR zal bepalen of dat ook echt gaat gebeuren.

Dat de vader nu in Thailand is, noemt Phil Robertson van Human Rights Watch "een bron van zorg". "We hebben geen idee wat hij gaat doen. Het is mogelijk dat hij probeert uit te vinden waar Qunun is om haar lastig te vallen."

Vermoorden

Qunun is bang dat haar familie haar zal vermoorden, omdat ze de islam heeft afgezworen. Daarom vluchtte ze vorig week tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit. Ze hoopte Australië te bereiken om daar asiel aan te vragen.

Op die vlucht strandde ze in Thailand, waar een man die zei haar te zullen helpen, met haar paspoort verdween. Later kwam hij terug met Thaise beveiligers en een vertegenwoordiger van Kuwait Airlines. Zij vertelden haar dat ze zou worden teruggestuurd naar Saudi-Arabië omdat haar familie haar als vermist had opgegeven.

Qunun barricadeerde zich in een hotelkamer op de luchthaven van Bangkok en vroeg via social media om hulp. Dat leverde haar aandacht en steunbetuigingen op vanuit de hele wereld. "Ik kan niet studeren of werken in mijn land, ik wil vrij zijn en kunnen werken en studeren", zei ze tegen de BBC.

Na een verblijf van 48 uur in het hotel verleende Thailand haar tijdelijk asiel. De UNHCR zegt erg dankbaar te zijn dat ze niet is teruggestuurd naar Saudi-Arabië.

Humanitaire gronden

De Australische overheid volgt de zaak intussen op de voet. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bezorgd te zijn over de kans dat de vrouw iets wordt aangedaan als ze terugkeert naar Saudi-Arabië. Volgens The New Daily krijgt Qunun een visum op humanitaire gronden als de UNHCR bepaalt dat ze een echte vluchteling is.

De ambassade van Saudi-Arabië in Thailand heeft via een tweet ontkend om uitlevering van de vrouw te hebben gevraagd. De ambassade zegt de kwestie als een familiezaak te beschouwen.

Qunun blijft intussen actief op Twitter. Vanmorgen vroeg ze om asiel van Canada. Dat leverde haar opnieuw een stortvloed aan reacties op. Mensen suggereerden haar naar Nieuw-Zeeland te gaan of naar Noorwegen.