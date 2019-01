Recherche zoekt nieuwe getuigen mishandeling Nederlander in Tirol

De recherche in Den Bosch is op zoek naar een groep Nederlanders die in februari vorig jaar op wintersport was in Oostenrijk. In Kirchberg werd toen een Nederlander van 20 ernstig mishandeld. De gezochte groep had het voor hem opgenomen.

De politie noemt het slachtoffer alleen bij zijn voornaam. Job uit Oldenzaal werkte vorig jaar in Tirol als skileraar. Hij was op de avond van 2 februari met vrienden in een café en kreeg daar ruzie met enkele Nederlandse toeristen. Die werden de kroeg uit gezet, maar toen Job en zijn vrienden naar huis gingen, kwam het buiten opnieuw tot een confrontatie.

Vier verdachten bekend

Tijdens die straatruzie schoot een derde groep Nederlanders Job en zijn vrienden te hulp. Hij wist te ontkomen, maar werd later elders in het dorp gevonden met een gebroken been en zware verwondingen aan zijn hoofd.

Na de vechtpartij en de mishandeling werden vier mannen uit Brabant opgepakt. Deze twintigers werden al snel vrijgelaten, maar de recherche zal enkelen van hen de komende weken wel horen.

Getuigen, geen verdachten

De politie heeft nog geen idee wie deel uitmaakten van de 'hulpgroep'. "We zouden ze heel graag spreken en doen daarom een beroep op wintersporters die op 3 februari 2018 op vakantie waren in Kirchberg in Tirol. Ze hebben mogelijk belangrijke informatie over wat er die avond gebeurd is." De groepsleden worden nadrukkelijk gezien als getuigen, niet als verdachten.

Met Job gaat het bijna een jaar na de mishandeling niet goed. Hij krijgt therapie om te kunnen omgaan met de psychische gevolgen van de aanval. Ook gaat hij twee keer per week naar een fysiotherapeut.